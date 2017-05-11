Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в детской Благотворительной эстафете

Тысячи детей по всей стране сегодня приняли участие в Благотворительной эстафете. В акции приняли участие легкоатлетка Ксения Балта и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает "Актуальная камера".

Символичная цифра - Благотворительная эстафета проходит в 12-й раз и собрала рекордные 12 тысяч детей. Сегодня они бегут по 25 маршрутам по всей стране во имя одной цели - поддержать тех, кто не может присоединиться к ним. А пока - разминка в компании легкоатлетки Ксении Балты и президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Деньги собирают для 8-летнего Алексея и 17-летнего Матса", - рассказали юные участники забега.

Алексей утратил некоторые двигательные функции из-за приобретенной болезни и нуждается в реабилитационной терапии в большем объеме.

"Со мной произошло то, что мне стало плохо дышать, воздуха не было", - рассказал о том, как заболел, сам Алексей.

Предложение участвовать в акции поступило от его лечащего врача в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре.

"Деньги, которые будут собраны благотворительным забегом, звонками, мы сможем потратить там, именно в их центре. Нам необходима физкультура - это самое главное. Правая рука восстановилась быстро,а левая до сих пор... Наверх поднять он руку не может. Не хватает сил в мышцах и эти аппараты, которые говорят ставят после инсульта, помогают работать мышцам", - пояснила мама Алексея.

В столичной акции приняло участие более тысячи двухсот учеников как из русских, так и эстонских школ. Робин не по наслышке знает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться детям, которые утратили двигательные функции.

"У нас в классе был один мальчик на инвалидной коляске. Каждый день его привозили в школу на машине, он сам не мог передвигаться дальше 20-ти метров. Половина нашего класса помогали заносить его по лестнице в кабинет. Весь класс был как одна семья и мы заботились о нем", - рассказал участник акции Робин.

Поддержать молодежь и помочь собрать средства на лечение детей с нарушениями двигательной функции вышла эстонская легкоатлетка Ксения Балта.

"То,что я видела сегодня, - это очень здорово, все готовы бежать. И это классно", - рассказала Ксения Балта.

Поддержать акцию можно, позвонив по номеру 900 7777 (7евро).

Часть суммы пойдет также на поддержку лечения 17-летнего Матса. Три года назад парень в результате остановки сердца утратил двигательные, зрительные и речевые функции, помощь получат и другие дети с нарушениями опорно-двигательной системы.