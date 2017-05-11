В пятницу небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь

Эстония остается на западной периферии обширной области низкого давления в холодной воздушной массе, передает "Актуальная камера"

Ночью ясная или малооблачная погода без осадков, лишь в начале ночи на востоке Эстонии местами пройдут кратковременный осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье до +2°C.

Днем небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7, на северном побережье западный, северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха 6..11°C.