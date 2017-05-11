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"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные ему в Кохтла-Ярве квартиры ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Дмитрий Пастухов

В конце февраля в передаче "Инсайт" рассказывали о том, что горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение передать в собственность государства 31 муниципальную квартиру, чтобы избавиться от расходов на содержание этого жилья. С тех пор количество недвижимости, которая мертвым грузом висит на балансе Министерства финансов, увеличилось почти втрое. Проблема, однако, в том, что у государства нет денег на оплату счетов за коммунальные услуги в подаренных квартирах.

"Государство на сегодняшний день, к сожалению, является плохим собственником. Даже собственники, которые имеют задолженность в домах, выходят на контакт и как-то информируют квартирные товарищества о том, с чем связана их задолженность и когда они смогут ее погасить. Государство, к сожалению, не реагирует, только присылает очередные, можно сказать, отписки", – объяснила съемочной группе программы "Инсайт" член правления Ассоциации квартирных товариществ Елена Мутонен.

"Если говорить конкретно о Кохтла-Ярве, то это единственная сделка, которую осуществило местное самоуправление. Остальные квартиры мы получили от частных собственников", – пояснила советник отдела государственного имущества Министерства финансов Вероника Илсьян, по словам которой, эта тема возникла неожиданно и потому средств на оплату счетов не было запланировано в бюджете.

"Сегодня за эти 82 квартиры Министерству финансов представили порядка 70-и счетов, и сумма требований составляет приблизительно 6000 евро. Это за период с января по апрель", – сказала Илсьян.

В Минфине отмечают, что получили еще не все счета, и общая задолженность за четыре месяца может составлять уже 11 500 евро. Иронично, что на первых порах оплачивать счета за подаренные квартиры Министерство финансов будет из средств, запланированных на собственный переезд. "В новом году министерство переедет в новое здание. Мы уточнили цифры, сравнили с предыдущим прогнозом и они оказались меньше. На несколько месяцев мы найдем средства", – сказала Вероника Илсьян.

Несколько месяцев – это ориентировочно до августа 2017 года. Вместе с подаренными квартирами в качестве приданого шли и долги, созданные предыдущим собственником.

Интересный юридический конфуз

"Государство изначально не выражало желания, скажем так, приобрести эту квартирную собственность. Значит с юридической точки зрения возможно выяснение обстоятельств толкования такой ситуации. То есть, будет ли обязано государство идти по классической системе и как новый квартирный собственник погашать задолженность за прежнего квартирного собственника с учетом срока давности", – объяснила юрист Татьяна Калин.

Министерство финансов настаивает: если по текущим счетам без сомнения нужно платить, то долги предыдущих владельцев минфин покрывать не должен. "Квартирные товарищества толкуют это по-другому и считают, что государство должно оплатить долги предыдущего собственника. Мы считаем, не должно. Государство, налогоплательщики не должны покрывать счета предыдущих собственников", – пояснила советник отдела государственного имущества Министерства финансов Вероника Илсьян.

В минувшую пятницу масла в огонь подлил госконтролер Алар Карис. В социальной сети Facebook Карис написал: "Мы открыли новый мир абсурда – ни дать ни взять роман Кафки. Как еще назвать ситуацию, когда правительство делает предложение выделить из бюджета десятки миллионов на строительство новых домов со съемным жильем, а при этом не может справиться с долгами по коммунальным платежам нескольких квартир? Из этого вытекает закономерный вопрос: что произойдет, если каждый должник начнет себя вести, как государство?"

Иск против государства

С большой долей вероятности можно сказать, что точку в этом споре придется ставить в государственном суде, тем более, что первый иск уже не за горами.

"На настоящий момент мы подали два долговых требования, которые направлены государству 4 мая, а 19 мая истекает срок их реакции на это. Если ничего не поступит, то я обращусь в суд для взыскания этой задолженности", – сказал руководитель КТ Кивиыли Саркиз Татевосян.

С большой долей вероятности, отстаивать свои позиции в отношении долгов предыдущих собственников, как квартирным товариществам, так и Минфину придется в долгом судебном разбирательстве.

Найти средства или изменить закон?

"Я очень надеюсь, что правительство республики сможет быстро принять решения в отношении резервного фонда, чтобы таких дыр не возникло, – отметила Вероника Илсьян. – Мы можем только сделать все от нас зависящее, чтобы подготовить эти предложения. И если нам в один момент поступит сотня квартир, то я не могу обещать, что у нас будут деньги".

Минфину придется ходатайствовать о сумме, превышающей 100 000 евро. Но только ли о деньгах пойдет речь в кабинете министров? В феврале в интервью передаче «Инсайт» министр государственного управления Михаил Корб обронил интересную фразу: "Если это приобретет массовый характер, то тогда, конечно, в какой-то момент придется задуматься о том, чтобы изменить закон".

Советник отдела государственного имущества Министерства финансов Вероника Илсьян подтвердила слова министра: "Да, мы действительно готовим такое предложение, чтобы квартиры передавали не государству, а местному самоуправлению".

Об изменении законодательных актов собираются ходатайствовать вместе с просьбой о дополнительном финансировании уже в ближайшие дни.

В марте в Кохтла-Ярве прошел очередной аукцион. Из 28 выставленных на торги квартир были проданы шесть, а значит, с большой долей вероятности оставшиеся будут опять переданы государству.



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