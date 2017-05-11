Актуальная камера 11.05.2017 (20:00)

В волости Вара в Тартумаа находится единственное в странах Балтии природное место роста желтого нарцисса. Несмотря на прохладную погоду, оно покрылось цветами.
По словам председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.
Приближающийся день Таллинна привлёк десятки бездомных на субботник в Пыхья-Таллинне. В столичном центре социальной помощи отмечают, что в Эстонии практически нет фирм, готовых принять на работу бездомных. При этом многие из них, как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", хотели бы работать.