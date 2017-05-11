Лаура и Койт пообещали сюрпризы в своем выступлении на "Евровидении"

Эстонские участники второго полуфинала "Евровидения-2017" Койт Тооме и Лаура Пылдвере пообещали сюрпризы во время своего выступления на сцене в Киеве.

"Обо всех сказать не можем. Хотя многие видели наши репетиции на канале Youtube, то, что может быть не так, произойдет благодаря людям и эмоциям в зале", – сказала Лаура в интервью передаче ETV "Ringvaade".

Музыканты добавили, что их номер по большей части построен для телевизионной картинки и из зала за ним забавно наблюдать. "В телевизоре концепция выглядит гораздо лучше", – отметил Койт.

Певцы сказали, что генеральная репетиция в среду прошла хорошо, и публика в зале придала сил. "Вчерашняя проба прошла лучше всех".

Хотя Койт переживает из-за того, что несколько участников из соседних стран не прошли в финал, он все же надеется, что они выступят в субботу. "Мы выложимся на все сто. Идея о том, чтобы номер был минималистским, была с самого начала. Надеемся, что эта концепция сработает", – рассказали музыканты.