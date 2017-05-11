Реформа системы призыва в армию: уклоняющимся могут приостановить действие водительских прав

Правительство одобрило предложения Министерства обороны по реформированию системы призыва на воинскую службу, чтобы обеспечить повышение численности резервистов. Уклоняющимся от армии могут приостановить действие водительских прав и карточек на рыбную ловлю.

Согласно предложениям, повестки о призыве будут доставляться электронным путем, предусматриваются также различные изменения в дополнительных мерах в случае уклонения от воинского призыва, а также поправки в организацию работы медкомиссий и к требованиям к состоянию здоровья, сообщило Министерство обороны.

Кабинет министров одобрил, что в дальнейшем отправка и доставка государством повесток призывникам и резервистам будет осуществляться в основном по электронным каналам, в том числе и в тех случаях, когда гражданин пользуется другими электронными услугами.

Одобрены также предложения, согласно которым в дальнейшем уклоняющиеся от прохождения врачебной комиссии, воинского призыва или учебных сборов наряду с денежным штрафом будут наказываться также и приостановкой действия прав на вождение автомашин, прав на оружие и охотничьих прав, карточек на рыбную ловлю и прав на управление малыми судами.

Министр обороны Маргус Цахкна подтвердил, что модель резервной армии, основанной на обязательной воинской службе, в целом действует в Эстонии отлично. "В то же время мы должны обеспечить, чтобы взаимоотношения государства и гражданина были бы современными и электронными, а не основанными на бумаге, как в царское время", – сказал министр.

По словам Цахкна, доля отправляющихся на срочную службу молодых людей должна подняться с нынешних 30% по крайней мере до 50-60%, чтобы обеспечить реальное действующую обязательную воинскую службу. "Для этого следует серьезнее прежнего работать с уклоняющимися от воинской повинности. Один из путей – это ограничить возможности уклоняющегося человека автоматически пользоваться всеми предоставляемыми государством благами, которыми пользуются законопослушные военнообязанные", – сказал министр.

Министр обороны считает нынешнюю систему призыва в армию устаревшей и не обеспечивающей в дальней перспективе численность прошедших необходимое обучение для государственной защиты Эстонии. "То, что только 30% наших ребят пригодны к воинской службе по состоянию здоровья, не отвечает действительности. В Финляндии этот процент составляет 70%, и я уверен, что наша молодежь не слабее, чем в Финляндии. Ошибка в системе, и это придется изменить", – сказал Цахкна, по словам которого нуждается в модернизации и система врачебного контроля, в которой следует упорядочить прежнюю практику врачебных комиссий и выработать простые и прозрачные требования к состоянию здоровья.