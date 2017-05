На открытии второго полуфинала "Евровидения" украинский хор исполнил хиты европейского конкурса

Вместе с народным хором они спели фрагменты песен некоторых победителей конкурса: "My number one" (Хелены Папаризу, 2005), "Fairytale" (Александра Рыбака, 2009), "Euphoria" ( Лорин, 2012) и "Rise like a Phoenix" (Кончиты Вурст, 2014).