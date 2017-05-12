ФОТО: смотрите выступления участников II полуфинала "Евровидения" ({{commentsTotal}})
Во втором полуфинале "Евровидения-2017" выступили 18 участников, среди которых был и эстонский дуэт Койта Тооме и Лауры Пылдвере с песней "Verona". По итогам голосования Эстония не вышла в финал.
Из второго полуфинала в финал вышли Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.
Финал состоится 13 мая. Прямую трансляцию с комментариями на русском языке будет вести ETV+ и портал rus.err.ee. Комментируют песенный конкурс Юлия Календа и Александр Хоботов. Начало финала в 22:00.
Редактор: Ирина Киреева