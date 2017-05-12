В Таллинне открывается конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности

Ежегодная международная конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности пройдет 12-14 мая в Таллинне под названием "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть".

В этот раз форум будет посвящен теме кризисов, с которыми столкнулся мир, и поискам возможностей, которые эти перебои могут предоставить, сообщили утренние теленовости ETV+.

В поиске ответов на стратегические вызовы, с которыми столкнулся западный мир, примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Нийнистё, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и ряд других высокопоставленных гостей.

В дискуссиях примут участие также гражданские активисты из России, Беларусии и Украины. По теме информационной войны выступят журналисты Майкл Вайсс и Ахмед Рашид.

О новой внешней политике правительства США будут говорить в том числе вице-президент компании Ford Стивен Биган, а также писатель и журналист Сара Кендзиор.