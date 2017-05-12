Эстонские гимназисты в пятницу сдают госэкзамен по математике ({{commentsTotal}})
12 мая в школах Эстонии проходит государственный экзамен по математике.
Абитуриенты имели возможность выбрать между узким и расширенным экзаменом по математике. Экзамен по узкому курсу решили сдавать 3841 школьников, а по расширенному — 4430, сообщил в пятницу фонд Innove, который организует государственные экзамены.
Экзаменационные работы оцениваются по 100-балльной шкале.
Для успешного окончания гимназии школьники должны сдать три государственных экзамена: по эстонскому языку (или эстонскому как второму языку), иностранному языку и математике.
В этом году на сдачу госэкзаменов зарегистрировались более 10 400 гимназистов.
Первые результаты экзаменов будут опубликованы 19 июня.
Редактор: Андрей Крашевский