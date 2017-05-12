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В Бразилии отменен режим чрезвычайного положения из-за вируса Зика ({{commentsTotal}})

Вирус Зика распространяют комары.
Вирус Зика распространяют комары. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Власти Бразилии отменили в стране режим чрезвычайного положения из-за вируса Зика, который действовал с 2015 года.

По данным эпидемиологов, с января по середину апреля число случаев заболевания вирусом сократилось более чем на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пятницу утренние теленовости ETV+.

Общее число заболевших за первые месяцы текущего года составило около 8000 человек, в связи с этим министерство здравоохранения Бразилии решило, что для сохранения режима ЧП отсутствуют основания.

При заражении вирусом Зика беременных женщин у новорожденных возникает риск возникновения микроцефалии. Основными разносчиками заболевания являются комары. Вспышка эпидемии в Южной Америке в 2016 году привела к введению режима чрезвычайной ситуации в ряде стран, после чего Всемирная организация здравоохранения признала вирус глобальной угрозой.

Редактор: Андрей Крашевский



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