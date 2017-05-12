Макрон выбирает кандидатов в парламент Франции по электронной почте и телефону

Возглавляемое избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед" представило первых 428 кандидатов в депутаты Национального собрания, отбор которых велся в спешке и с использованием нестандартных процедур.

Из нынешнего состава депутатов парламента в список попали всего 24 человека — все они избирались от "Социалистической партии" Франсуа Олланда, резко утратившей популярность за последнюю пятилетку, передает Русская служба Би-би-си.

Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.

Как подчеркнул генеральный секретарь движения "Вперед" Ришар Ферран, 52% кандидатов — представители гражданского общества, а ровно половина из них (214) женщины.

Поскольку у Макрона до прошлого года не было и подобия своей партии, он прибегнул к максимально интерактивному отбору кандидатов: его движение получило 19 000 резюме от желающих стать депутатами (в основном по электронной почте) и провело более 1700 тысяч собеседований по телефону.

"Это — решительный возврат граждан в сердце политической жизни", - обрадовался энтузиазму соотечественников Ферран.

Средний возраст кандидатов движения — 46 лет; для сравнения, в дорабатывающем свое нынешнем парламенте средний возраст депутатов - 60 лет.

Самому младшему из отобранных потенциальных законодателей — 24 года, самому старшему — 72. Десять заявителей безработны, пять — на пенсии, и еще несколько человек — учащиеся вузов.

Бывший премьер-министр Мануэль Вальс, который изъявил желание баллотироваться в списках Макрона, получил отказ.

То, что более половины кандидатов не принимали участия в политической жизни ранее, — сознательный шаг Макрона, как и его борьба за гендерное равенство, подчеркнул Ришар Ферран.