Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией

Россия оставляет на усмотрение президента США Дональда Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома, которая подтвердила настрой на нормализацию отношений с Москвой.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам его визита в Вашингтон, сообщило агентство Интерфакс.

"Известно, что президентская комиссия была полезным инструментом, но учитывая, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с РФ развивать. Дональд Трамп на встрече вчера в Белом доме подтвердил свой настрой - он потом это и в твиттере написал - на нормализацию отношений", - сказал Лавров журналистам на Аляске в пятницу.

"Мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую", - сказал он.

По его словам, в ходе встречи в Вашингтоне он и Трамп не касались вопроса возобновления работы президентской комиссии, деятельность которой была приостановлена администрацией Барака Обамы.

Между тем Трамп заявил, что его встреча с Лавровым позволит избежать гибели многих людей. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

"Думаю, наша беседа (с Лавровым - прим. ТАСС) была отличной. Она касалось Сирии и Украины. Возможно, благодаря этому обсуждению убиты будут значительно меньше людей, и оно в конечном счете позволит установить мир", - указал Трамп. Американский лидер подчеркнул, что считает такие дискуссии "чем-то хорошим, а не чем-то плохим".

Лавров прибыл в США во вторник вечером. В среду он встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. После этого министр направился в Фэрбанкс (штат Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.