В Таллинне открыли первые внутригородские прогулочные дорожки

В четверг в эстонской столице состоялась церемония открытия первых в стране внутригородских прогулочных дорожек, маршрут которых проходит по району Пыхья-Таллинн.

Церемония состоялась возле главного входа в Коплиский парк, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4".

Всего в Пыхья-Таллинне появятся три новые дорожки. После речей и вкручивания символических шурупов в установленный на перекрестке улиц Пельгуранна и Копли инфостенд собравшиеся отправились на совместную прогулку по маршруту Коплиский парк - Штромка - площадь Пельгулинна - ул. Копли. Речь идет о самой протяженной из открывшихся дорожек, ее длина составляет 5,7 км.

Другая дорожка расположена в Копли и проходит через Коплиские линии. Дорожка Ноблесснера в Каламая проходит через парк Каламая, Летную гавань и территорию Батарейной морской крепости. Ее разметка задержалась на пару недель в связи с обрушением крыши на территории крепости.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд пояснил, что эти дорожки предназначены не столько для спорта, сколько для прогулок и скандинавской ходьбы.

Город потратил на этот проект около 10 000 евро.