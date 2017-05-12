Госдеп США одобрил продажу ракет системы Patriot в ОАЭ на 2 млрд долларов ({{commentsTotal}})
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Объединенным Арабским Эмиратам 160 ракет системы "Patriot" на сумму в 2 млрд долларов.
Об этом в четверг вечером сообщили в Пентагоне, передает Русская служба Би-би-си.
Как отмечают в ведомстве, предлагаемая сделка "пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США, так как укрепит безопасность важного союзника, который был и остается силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке".
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot стоят на вооружении ОАЭ с 2009 года.
Редактор: Андрей Крашевский