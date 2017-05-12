rus.err.ee

В Таллинн прибывают шесть кораблей НАТО ({{commentsTotal}})

Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.
Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen. Автор: ANP/Scanpix
Эстония
Эстония

В пятницу в порт Таллинна зайдут шесть военных кораблей НАТО.

Военные корабли Североатлантического альянса совершат плановый заход в порт для участия в различных мероприятиях, пополнения запасов и отдыха экипажей, сообщил Генштаб Сил обороны Эстонии.

Корабли входят в состав двух постоянных отрядов ВМС НАТО: 1-я постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей (эстонский минный тральщик EML Wambola, норвежский HNoMS Hinnoey, британский HMS Ramsey и бельгийский BNS Primula) и 1-я постоянная военно-морская группа в составе двух кораблей (норвежский и нидерландский фрегаты HNoMS Roald Amundsen и HNLMS Evertsen).

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Койт Тооме и Лаура "Verona" (Эстония)Койт Тооме и Лаура "Verona" (Эстония)
Эстония не прошла в финал "Евровидения"
Обновлено: 00:10 
Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.
В Таллинн прибывают шесть кораблей НАТО
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстонские гимназисты в пятницу сдают госэкзамен по математике
Вид на Таллинн.Вид на Таллинн.
В Таллинне открывается конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности
Эммануэль Макрон.Эммануэль Макрон.
Макрон выбирает кандидатов в парламент Франции по электронной почте и телефону
Благотворительная эстафета в Кадриорге.Благотворительная эстафета в Кадриорге.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в детской Благотворительной эстафете

Тысячи детей по всей стране сегодня приняли участие в Благотворительной эстафете. В акции приняли участие легкоатлетка Ксения Балта и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает "Актуальная камера".

Иллюстративная фотофграфияИллюстративная фотофграфия
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные квартиры и хочет вовсе изменить закон
Учения "Весенний шторм". Иллюстративная фотография.Учения "Весенний шторм". Иллюстративная фотография.
Реформа системы призыва в армию: уклоняющимся могут приостановить действие водительских прав
Снос хрущевок в Москве.Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Мнение / Интервью
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: 9 мая для Эстонии означает продолжение страшной оккупации

По словам председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

Обновлено: 18:45 
Глава генерального директората Региональной и городской политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.Глава генерального директората Региональной и городской политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.
Марк Лемайтре: после брексита выплаты в единый бюджет ЕС могут вырасти
Прийт СибулПрийт Сибул
Сибул о низком рейтинге IRL: наши избиратели не понимают принятых в экономике решений
Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.
EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии
Евровидение
Яна БурческаЯна Бурческа
Участница "Евровидения" из Македонии в прямом эфире согласилась выйти замуж за любимого
Имри Зив "I Feel Alive" (Израиль)Имри Зив "I Feel Alive" (Израиль)
ФОТО: смотрите выступления участников II полуфинала "Евровидения"
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
На открытии второго полуфинала "Евровидения" украинский хор исполнил хиты европейского конкурса
ИДА-ВИРУМАА
Людмила КорчагинаЛюдмила Корчагина
Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе
В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.
Запланированные на субботу автогонки в Нарве и Вайвара отменены
Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.
На границе в Ивангороде предотвратили ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет
Нарвский музейНарвский музей
Нарвский музей может получить от города 195 000 евро
Улицу Суворова в Нарве восстановят.Улицу Суворова в Нарве восстановят.
Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.
Рейтинг партий: популярность IRL в мае упала ниже избирательного барьера
Обновлено: 21:41 
Реформа трудоспособности оставит людей с профзаболеваниями без компенсаций
Ольга Иванова у памятника "Бронзовому солдату" на Военном кладбище в Таллинне 9 мая.Ольга Иванова у памятника "Бронзовому солдату" на Военном кладбище в Таллинне 9 мая.
В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"
ЗА РУБЕЖОМ
ЗРК Patriot на учениях в Польше в 2015 году.ЗРК Patriot на учениях в Польше в 2015 году.
Госдеп США одобрил продажу ракет системы Patriot в ОАЭ на 2 млрд долларов
Трамп и Лавров встретились в Вашингтоне 10 мая.Трамп и Лавров встретились в Вашингтоне 10 мая.
Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией
Вирус Зика распространяют комары.
В Бразилии отменен режим чрезвычайного положения из-за вируса Зика
Uber.
Евросоюз может распространить на Uber нормы регулирования транспортных компаний
Иллюстративная фотография.
ФСБ задержала в Москве еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Иллюстративная фотография.
Красный Крест: с юго-востока Украины уехали около 3 млн человек
ЭСТОНИЯ
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей будут сажать в тюрьму

Правовая комиссия Рийгикогу вновь решила поддержать применение обязательного шокового тюремного заключения в случае повторного вождения в нетрезвом виде. При этом она решила оставить определение срока тюремного заключения на усмотрение судьи.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Таллинне открыли первые внутригородские прогулочные дорожки
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров
Эстонии нужны ИТ-специалисты.Эстонии нужны ИТ-специалисты.
Исследование: в Эстонии не хватает работников как в социальной сфере, так и в секторе ИТ
Лучшие молодые полицейскиеЛучшие молодые полицейские
Клуб Rotary вручил ежегодные премии лучшим молодым полицейским и кинологу
Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных.Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных.
Десятки бездомных приняли участие в субботнике в Пыхья-Таллинне
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Тарту начался судебный процесс над двумя литовцами - главарями автомафии
ЭКОНОМИКА
Таллиннский портТаллиннский порт
Финские СМИ: часть акций Таллиннского порта может быть выкуплена портом Хельсинки
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Треть дополнительных инвестиций в инфраструктуру потратят на шоссе Таллинн-Пярну
11.05
В совет Eesti Energia вошли три новых человека
11.05
Майский черный список турфирм уменьшился до одной компании
11.05
Правительство одобрило законопроект о ратификации зоны свободной торговли ЕС-Канада
11.05
Правительство инициировало специальную планировку под строительство целлюлозного завода Обновлено
11.05
Тендер на продажу земли под парк ветрогенераторов в Тоотси организует RMK
СПОРТ
Гандболисты Гандболисты
Гандболисты "Сервити" выиграли первый матч финальной серии
Обновлено: 11.05
Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.
Молодой паралимпийский фехтовальщик из Нарвы выиграл бронзовую медаль этапа Кубка мира
Иллюстративная фотография.
"Инфонет" выиграл у "Нарва Юнайтед" и в финале Кубка Эстонии встретится с тартуской "Таммекой"
В 2014 году
В среду определится второй финалист Кубка Эстонии: "Нарва Юнайтед" хочет дать бой "Инфонету"
Гандболисты
Гандболисты "Вильянди" выиграли первый матч серии плей-офф за третье место
Владимир Иванов проиграл фавориту.
Иванов уступил на турнире в Узбекистане украинцу Стаховскому
Мужская сборная Эстонии по волейболу.Мужская сборная Эстонии по волейболу.
Тренер: мужская сборная Эстонии стала востребованной в европейском волейболе
Айнар Леппянен.Айнар Леппянен.
Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест
КУЛЬТУРА
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Посещаемость музеев в Эстонии выросла за год на 6%
Кристина РокашевичКристина Рокашевич
Кристина Рокашевич и Кристиан Васкес вместе с ERSO исполнят Чайковского, Бартока и Шостаковича
К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием
К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием "Столетняя ночь"
Подготовка аудиовизуальной постановки IDEMПодготовка аудиовизуальной постановки IDEM
В Таллинне готовится аудиовизуальная постановка IDEM с участием эстонских и русских актеров
РАЗНОЕ
Нерадивые механики едва не устроили пожар на борту самолета президента США
Нарциссовое полеНарциссовое поле
ФОТО: в Эстонии зацвело нарциссовое поле
Отделение интенсивной терапии кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы.Отделение интенсивной терапии кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы.
Исследование: ибупрофен повышает риск инфаркта уже с первой недели приема
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: клещи в Эстонии и Финляндии разносят новое заболевание
Искусственный интелект уже в работе.Искусственный интелект уже в работе.
В Англии на работу в полицию возьмут искусственный интеллект

Смотрите на ETV+
Последние новости
09:41
Нерадивые механики едва не устроили пожар на борту самолета президента США
09:31
Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей будут сажать в тюрьму
09:27
Посещаемость музеев в Эстонии выросла за год на 6%
09:04
В Таллинн прибывают шесть кораблей НАТО
08:36
Госдеп США одобрил продажу ракет системы Patriot в ОАЭ на 2 млрд долларов
08:10
В Таллинне открыли первые внутригородские прогулочные дорожки
07:56
Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией
07:37
Макрон выбирает кандидатов в парламент Франции по электронной почте и телефону
07:24
В Бразилии отменен режим чрезвычайного положения из-за вируса Зика
07:12
Эстонские гимназисты в пятницу сдают госэкзамен по математике
06:57
В Таллинне открывается конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности
01:12
ФОТО: смотрите выступления участников II полуфинала "Евровидения"
00:10
Эстония не прошла в финал "Евровидения" Обновлено
00:03
Участница "Евровидения" из Македонии в прямом эфире согласилась выйти замуж за любимого
Полезно знать
Топ читаемости
00:10
Эстония не прошла в финал "Евровидения" Обновлено
11.05
Ратас: 9 мая для Эстонии означает продолжение страшной оккупации Обновлено
04.03
На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме Обновлено
11.05
Исследование: клещи в Эстонии и Финляндии разносят новое заболевание
10.05
В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"
11.05
Исследование: ибупрофен повышает риск инфаркта уже с первой недели приема
11.05
Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова
10.05
Предприятие Enefit Solutions изготовит металлоконструкции для теплоэлектростанции в Англии
11.05
Майлис Репс пришла на заседание правительства вместе с новорожденной дочерью
11.05
Запланированные на субботу автогонки в Нарве и Вайвара отменены
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 11.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна.
В пятницу небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь
Эстония
Иллюстративная фотография
"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров
Эстонии нужны ИТ-специалисты.
Исследование: в Эстонии не хватает работников как в социальной сфере, так и в секторе ИТ
Лучшие молодые полицейские
Клуб Rotary вручил ежегодные премии лучшим молодым полицейским и кинологу
Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных.
Десятки бездомных приняли участие в субботнике в Пыхья-Таллинне
Трасса в волости Аудру.
Волость Аудру выставила на продажу участок с единственной в стране трассой для кольцевых гонок
Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.
Рейтинг партий: популярность IRL в мае упала ниже избирательного барьера
Обновлено: 10.05
За рубежом
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05