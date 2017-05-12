Нерадивые механики едва не устроили пожар на борту самолета президента США

Действия трех механиков компании Boeing, чинивших один из самолетов американского президента Дональда Трампа, могли привести к пожару на его борту прямо во время полета.

Такой вывод был сделан по результатам расследования, проведенного ВВС США, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4" со ссылкой на телекомпанию CNN.

Неполадки возникли после технического обслуживания президентского лайнера в период с 1 по 10 апреля 2016 года. Уточняется, что в ходе работы с системой подачи кислорода в самолете механики не прочистили инструменты должны образом. Это создавало вероятность того, что грязь с инструментов могла вступить в реакцию с кислородом, что привело бы к пожару или взрыву.

Нанесенный ущерб оценили в 4 млн долларов. Компания Boeing полностью оплатила ремонтные работы.