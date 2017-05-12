ФОТО: на Певческом поле открылся кукольный мир

С 12 по 14 мая на Певческом поле проходит V Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst.

Свои произведения на выставку привезли кукольники из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси, Германии, Нидерландов и других стран.

В рамках выставки будут проводиться различные мастер-классы, которые будут интересны взрослым и детям, художникам и начинающим авторам и, конечно, тем, кто впервые соприкоснулся с удивительным миром авторских кукол и игрушек.

13 мая в субботу с 12:00 до 14:00 пройдет мастер-шоу по моделированию известного эстонского скульптора Тауно Кангро.

Прибыль от продажи билетов будет передана в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы.