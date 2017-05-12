Кальюлайд в пятницу встретится с Могерини, Ринкевичем и Квирикашвили

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу встретится в Кадриорге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Все трое прибывших в Таллинн политиков на выходных примут участие в конференции Леннарта Мери, которая проходит в эстонской столице 12-14 мая.

Конференция Леннарта Мери организована Международным центром оборонных исследований и фондом Леннарта Мери, она проходит при поддержке Министерства обороны, МИД, Elering, Wihuri, НАТО, Milrem, BAE Systems, Эстонского центра Восточного партнерства, фонда Конрада Аденауэра, Defendec, Hanwha.