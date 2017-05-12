Бездомная женщина обгорела в Таллинне при пожаре в тепляке ({{commentsTotal}})
В загоревшемся в ночь на пятницу тепляке в центре Таллинна получила ожоги 58-летняя бездомная женщина.
Сообщение о загоревшемся строительном тепляке на Тартуском шоссе в центре Таллинна поступило в Пыхьяский спасательный центр в 2:07 утра.
Спасатели потушили пожар в 2:30.
Скорая помощь отвезла в больницу с места инцидента бездомную 58-летнюю женщину с ожогами. По всей вероятности, в момент инцидента она находилась в тепляке.
Редактор: Андрей Крашевский