Сквер Пирогова в Тарту закроется на реконструкцию до октября

Тартуская горуправа реконструирует сквер Пирогова, являющийся одной из достопримечательностей центра города и единственной "пикниковой зоной", в которой разрешено публичное употребление слабоалкогольных напитков.

Строительные работы начнутся в конце мая и продлятся до октября, в течение этого времени сквер будет закрыт для посетителей, сообщила в пятницу горуправа Тарту.

План предусматривает реконструкцию пешеходных дорожек, площадок, лестниц и опорных стен, а также строительство ливневой канализации. Кроме того, будет установлено новое освещение и заменены скамейки, урны, перила и прочий инвентарь. В ходе ландшафтных работ будут высажены новые растения и обновлено озеленение.

Горуправа отмечает, что при планировании работ учитывались предложения студенческого представительства Тартуского университета.

Мэр Тарту Урмас Клаас пообещал, что к юбилейному году провозглашения Эстонской Республики в центре Тарту появится целостный и красивый комплекс, частью которого будет сквер Пирогова.

Тендер на проведение работ стоимость 651 960 евро выиграли фирмы EVIKO AS и Greeny OÜ, представившие совместное предложение.