Могерини: ЕС рассчитывает на уверенное и энергичное председательство Эстонии

Европейский союз ждет от Эстонии в период ее председательства в Совете ЕС уверенности и энергии.

Об этом заявила в пятницу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, находящаяся с визитом в Таллинне.

"Я уверена, что мы будем очень успешно и эффективно сотрудничать с ответственными за председательство Эстонии. На прошлой неделе мы смогли встретиться в Брюсселе с премьер-министром (Юри) Ратасом и его правительством. Мы уже приступили к сотрудничеству по общим приоритетам", - сказала Могерини, которая примет участие в начинающейся в пятницу в Таллинне конференции Леннарта Мери.

"В области иностранной политики и политики безопасности, если привести всего три примера вопросов, нуждающихся уверенности и умения координировать, есть три вопроса, которые займут важное место в повестке ЕС во время председательства Эстонии — это саммит Восточного партнерства в Брюсселе, саммит ЕС-Африка в Кот-д'Ивуар и работа в области обороны", - добавила она.

"По всем этим вопросам и по многим другим я надеюсь на энергию и уверенность председательства Эстонии, которые наилучшим и наиболее эффективным образом сопровождали бы работу нашего объединения в настоящем духе командной работы", - сказала глава европейской дипломатии.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с людьми и институтами Эстонии — особенно премьер-министром Ратасом, министром иностранных дел (Свеном) Миксером и министром обороны (Маргусом) Цахкна, — чтобы добиться хороших результатов для европейских граждан", - сказала Могерини.

Эстония будет возглавлять Совет ЕС во второй половине 2017 года, приняв председательство от Мальты.