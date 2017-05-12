Эстония хочет обжаловать сахарный штраф ЕС

Эстония планирует обжаловать решение Европейского суда, оставившего в марте без рассмотрения иск Эстонии против ЕС о возврате 34,3 млн евро переплаченного штрафа за чрезмерный запас сахара на складе во время вступления в 2004 году страны в ЕС.

"Министерство сельской жизни планирует представить на повестку дня заседания Правительства Республики 25 мая решение об одобрении подачи апелляционной жалобы на решение суда общей юрисдикции по делу T-117/15 Эстонская Республика против Европейской комиссии", - сообщила глава правового отдела министерства Ингрид Райдме.

"Апелляция основана на содержащихся в решении фактических неточностях и на том, что неправильная интерпретация права ЕС привела к неправильным выводам в суде. Подробные обоснования готовятся, они предназначены для внутриведомственного использования", - добавила она.

"Решение было принято не по иску о взыскании возврата штрафа за чрезмерный запас сахара на складе. Эстония просила в своем иске аннулировать решение еврокомиссии, которым та отказалась изменить свое так называемое решение о сахаре, обязавшее Эстонию заплатить за чрезмерный запас сахара на складе", - сказала Райдме.

24 марта Европейский суд не стал рассматривать из-за неприемлемости поданный Эстонией весной 2015 года иск о возврате ЕС 34,3 млн евро штрафа за чрезмерный запас сахара на складе.

Эстония обратилась в Европейский суд в начале марта 2015 года. Европейский суд — одна из трех инстанций Суда ЕС, которая в том числе занимается вопросами нарушения обязанностей страны-члена.

Эстония обратилась в Европейский суд потому, что еврокомиссия не удовлетворила заявление о возврате суммы. По мнению Эстонии, еврокомиссия нарушила ряд происходящих из договора об основании общих правовых принципов, а это привело к безосновательному обогащению союза.

Эстония при вступлении в ЕС в 2004 году должна была уплатить так называемый штраф за чрезмерные запасы разных товаров на складе. Спор о чрезмерном складском запасе сахара возник в связи с сомнениями в том, что еврокомиссия придерживалась обязательства гарантировать публикацию в официальном журнале ЕС соответствующих правовых актов на эстонском языке в день вступления.

Поскольку Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение еврокомиссии об определении чрезмерных запасов иной, чем сахар, сельскохозяйственной продукции, еврокомиссия к концу 2012 года вернула Эстонии 6,6 млн евро, выплаченных в бюджет ЕС.

Ссылаясь на то же решение, Эстония ходатайствовала также о возврате 34,3 млн евро за чрезмерные запасы сахара. Еврокомиссия сообщила в декабре 2014 года, что не удовлетворит ходатайство Эстонии.

Подачу иска поощряла позиция Европейского суда, согласно которой еврокомиссия не выполнила обязательство гарантировать публикацию в официальном журнале ЕС соответствующих правовых актов на эстонском языке в день вступления.

Эстония уплатила за чрезмерные запасы сахара 34,3 млн евро, то есть 75 процентов назначенной суммы в 45,7 млн евро. 25 процентов суммы Эстонии разрешили оставить для покрытия расходов, поэтому эту часть штрафа не пришлось вносить в бюджет ЕС.