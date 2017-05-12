LIVE: социолог "Левада-центра" рассказывает о настроениях в России

Социолог независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр" Алексей Левинсон выступает в пятницу в Таллинне на семинаре из серии "Голоса России", организованном фондом "Открытая Эстония". Он представит доклад о результатах последних опросов общественного мнения, которые отражают отношение россиян к иностранным государствам, действиям России на международной арене, а также общую удовлетворенность жизнью в стране.

Семинар проходит под названием "Общественное мнение в России" и на этот раз проводится в рамках ежегодной международной конференции Леннарта Мери по безопасности, которая с 12 по 14 мая проходит в Таллинне.

После презентации Левинсона состоится дискуссия с участием российско-американской журналистки Анны Арутюнян о возможной связи настроений в обществе с недавними уличными протестами, которые прошли в ряде городов и регионов России под лозунгом борьбы с коррупцией.

Модератор дискуссии - журналист Артемий Троицкий.

"Голоса России" — серия дискуссий, организуемая фондом "Открытая Эстония" и посвященная обсуждению различных социально-политических аспектов российской действительности с известными российскими учеными, общественными деятелями и активистами в сфере прав человека.

Цель дискуссий — представить различные позиции по поводу российской действительности и мнения, которые не распространяются официальными российскими СМИ.

Ранее в серии дискуссий выступали, в частности, активисты в сфере прав человека Людмила Алексеева, Валерия Новодворская и Лев Пономарев, сатирик Виктор Шендерович и тележурналист Леонид Парфенов.