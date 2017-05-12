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Дискуссии
Дискуссии "Голоса России" организует Фонд "Открытая Эстония" Автор: Open Estonia Foundation
Эстония
Эстония

Социолог независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр" Алексей Левинсон выступает в пятницу в Таллинне на семинаре из серии "Голоса России", организованном фондом "Открытая Эстония". Он представит доклад о результатах последних опросов общественного мнения, которые отражают отношение россиян к иностранным государствам, действиям России на международной арене, а также общую удовлетворенность жизнью в стране.

Семинар проходит под названием "Общественное мнение в России" и на этот раз проводится в рамках ежегодной международной конференции Леннарта Мери по безопасности, которая с 12 по 14 мая проходит в Таллинне.

После презентации Левинсона состоится дискуссия с участием российско-американской журналистки Анны Арутюнян о возможной связи настроений в обществе с недавними уличными протестами, которые прошли в ряде городов и регионов России под лозунгом борьбы с коррупцией.

Модератором дискуссии выступит журналист Артем Троицкий.

"Голоса России" — серия дискуссий, организуемая фондом "Открытая Эстония" и посвященная обсуждению различных социально-политических аспектов российской действительности с известными российскими учеными, общественными деятелями и активистами в сфере прав человека.

Цель дискуссий — представить различные позиции по поводу российской действительности и мнения, которые не распространяются официальными российскими СМИ.

Ранее в серии дискуссий выступали, в частности, активисты в сфере прав человека Людмила Алексеева, Валерия Новодворская и Лев Пономарев, сатирик Виктор Шендерович и тележурналист Леонид Парфенов.

Редактор: Андрей Крашевский

троицкийavatud eesti fondлевинсонлевада-центрголоса россии


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LIVE в 13:00: социолог "Левада-центра" расскажет о настроениях в России

Социолог независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр" Алексей Левинсон выступает в пятницу в Таллинне на семинаре из серии "Голоса России", организованном фондом "Открытая Эстония". Он представит доклад о результатах последних опросов общественного мнения, отражающих отношение россиян к иностранным государствам, действиям России на международной арене, а также общую удовлетворенность жизнью в стране.

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