Социолог "Левада-центра": аннексия Крыма сделала рейтинг Путина недосягаемым

Присоединение Крыма оказало очень сильное влияние на общественное мнение в России, подняв рейтинг президента страны Владимира Путина до исключительно высокого уровня, исключающего какую-либо конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

Такие выводы представил социолог независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр" Алексей Левинсон, выступая в пятницу в Таллинне с презентацией доклада "Основные тенденции в общественном мнении России".

Так, согласно результатам исследования, 78% россиян полагают, что страна может гордиться крымскими событиями, и лишь 3% - что ей должно быть стыдно. "Аннексия Крыма очень сильно повлияла на общественное мнение в России, - сказал Левинсон. - Это событие сделало рейтинг президента Путина исключительно, по мнению некоторых, невероятно высоким, более 80%".

Социолог пояснил, что для людей важно чувство, что Россия снова великая держава, подобно СССР. "Это настолько важно, что все остальное словно бы вытекает из этого представления о себе: мы снова великая держава, а другие великие державы, такие как США, вынуждены с этим считаться", - сказал Левинсон.

Враги и друзья не вечны

Ответы россиян на вопрос о внешних врагах меняются во времени. Например, после "Бронзовой ночи" Эстония многим виделась врагом, но сейчас она опустилась на самое дно в списке враждебных государств. "Это закономерность российского общественного мнения в сочетании с российскими СМИ — если общественность что-то не раздражает, то она становится довольно-таки безразличной", - отметил ученый.

Он также привел пример Германии, которая со времен прежнего президента Бориса Ельцина рассматривалась как один из лучших друзей России, а после осуждения аннексии Крыма со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель эта дружба прекратилась. Если раньше Германию считали враждебной лишь 2% россиян, то сейчас это число возросло примерно до 20%.

Наиболее дружественным государством россияне считают Белоруссию, за которой следуют Казахстан и Китай, причем стоит отметить, что Китай некогда присутствовал и в списке врагов. Список враждебных государств возглавляют США, которых рассматривают в таком качестве 72% респондентов. На втором месте Украина (48%).

У Путина нет конкурентов

Если бы президентские выборы произошли сейчас, то 61% респондентов проголосовали бы за Путина, а 5% - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"У Путина нет никаких конкурентов. (Алексея) Навального поддерживает 1%. Вероятно, он получит больше голосов, но не настолько больше, чтобы речь могла идти о реальной конкуренции", - сказал социолог, не исключив при этом того, что власти на всякий случай все равно отстранят Навального от участия в выборах.

Левинсон также напомнил, что рейтинг Путина в свое время существенно опускался. Так, в 2011 году половина россиян хотела, чтобы его сменил на посту президента какой-нибудь другой политик.

Исследование "Основные тенденции в общественном мнении России" было проведено Левада-центром в 2016-2017 годах при помощи ежемесячных опросов.

Выступление Левинсона состоялось на семинаре "Общественное мнение в России", организованном фондом "Открытая Эстония" в рамках ежегодной международной конференции Леннарта Мери по безопасности, проходящей в Таллинне с 12 по 14 мая.

После презентации Левинсона состоялась дискуссия с участием российско-американской журналистки Анны Арутюнян о возможной связи настроений в обществе с недавними уличными протестами, которые прошли в ряде городов и регионов России под лозунгом борьбы с коррупцией.

Модератором дискуссии выступил журналист Артемий Троицкий.