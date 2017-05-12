Койт Тооме после выступления на "Евровидении": надо дать дорогу молодым

Пенся "Верона" Койта Тооме и Лауры Пыльдвере не попала в финал "Евровидения". Ночью после выступления Койт и Лаура сказали, что сделали все от них зависящее и ни о чем не жалеют.

"Я ходила и всех успокаивала — клала руку на плечо и говорила, что мы сделали все, что могли. Я верю, что мы донесли до людей смысл песни, и это самое главное", - сказала Лаура в интервью передаче "Terevisioon".

Койт добавил, что все члены команды считают, что вчера им удалось показать свое лучшее выступление, и что они ни о чем не жалеют.

"Мысленно возвращаясь ко вчерашнему выступлению, я пытаюсь понять, как можно было улучшить песню, концепцию и исполнение, но я действительно не могу ничего придумать", - сказал Тооме.

Лаура также добавила, что ей было приятно ощущать поддержку всей Эстонии.

Койт отметил, что во втором полуфинале не было соседей Эстонии — Финляндии, Швеции, Латвии и России, которые обычно дают Эстонии высокие баллы.

"Благодарим всех за поддержку, это был потрясающий опыт. Теперь надо дать дорогу молодым", - заключил Койт.

Интервью артистов для "Terevisioon":