"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Представляем подборку мероприятий рубрики "Нескучный Weekend", которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 12 мая

В мае 2017 года в Таллинне на Певческом поле состоится уже пятая международная выставка "NukuKunst". На выставке "NukuKunst" будут представлены работы мастеров из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, Грузии, Швеции, Германии, Голландии, и других стран.

В рамках выставки проводятся различные мастер-классы интересные как взрослым, так и детям.

Выставка "NukuKunst" благотворительный проект – прибыль от продаж билетов идет на поддержку Таллиннской Детской больницы. Выставка пройдёт с 12 по 14 мая.

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AudioKinetica, союз творческих людей, приглашает на свой перформанс. IDEM – это аудиовизуальный перформанс, одной из составляющих которого станут провокационные ситуации со сложным этическим выбором. Цель постановки – изучение вопроса идентификации личности, ее адаптации в обществе и совместного бытия представителей разных культур, народов, вероисповеданий и убеждений.

Представление сопровождает авторская музыка в исполнении струнного квартета совместно с композитором Александром Жеделёвым.

Мероприятие состоится на Ваба Лава в Теллискиви с 12 по 14 мая.

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12 мая состоится концерт Светланы Лободы, в который войдут хиты артистки, а также новые песни. Новая команда, хореографические постановки, неожиданные световые решения – все это ждет гостей 12 мая в 22.00 в концертном холле СatHouse.

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Кафе Синилинд приглашает на вечеринку I LOVED the 00's. Прозвучат хиты 2000-ых годов. За диджейским пультом будет – DJ KURM. Вечеринка состоится в 23.00 до 6.00.

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Суббота, 13 мая

К нам едет группа из Екатеринбурга - AloeVera. За пять лет они записали пять альбомов, последний — "Как Боги", стал бестселлером предпродаж в русском iTunes. АлоэВера – это электро-поп на русском языке с ироничными текстами, энергичными ритмами и чувственным вокалом. Концерт состоится в культурном клубе Кельм в 21.00.

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Воскресенье, 14 мая

14 мая в 16.00 в большом зале Русского театра состоится благотворительный концерт, посвященный Дню матери "Мама жизнь подарила". Все средства, собранные от продажи билетов пойдут на развитие творческих способностей детей с особенностями развития. Лучшие танцевальные номера украсят программу. Концерт "Мама жизнь подарила" - это замечательный и яркий подарок любимым мамам и бабушкам.

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Концертный зал Эстония приглашает на бесплатный концерт "Kevadõhtu laulud" под дирижерством Ристо Йооста. На концерте прозвучат произведения Виавльди, Моцарта, Генделя и Кырвитса.

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