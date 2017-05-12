"Ночь музеев" в Нарве все-таки состоится

Финансовая блокада Нарвского музея вступила в решающую фазу - деньги закончились, под ударом проведение традиционных мероприятий. Музей 10 мая сообщил, что не будет проводить общереспубликанское мероприятие "Ночь музеев", однако 12 мая передумал и решил принять в нем участие.

В промежутке между 10 и 12 мая стало известно, что город Нарва может восстановить финансирование музея. В проекте городской управы говорится, что музею выделят 195 000 евро. Вопрос финансирования музея будут обсуждать депутаты городского собрания 18 мая.

Как сказал в интервью Нарвской студии "Радио 4" директор Нарвского музея Андрес Тооде, коллектив в знак добрых намерений все-таки решил принять участие в общереспубликанском мероприятии "Ночь музеев", бесплатном для всех посетителей.

Ночью 20 мая двери музея будут открыты для посетителей независимо от того, что решат депутаты городского собрания.