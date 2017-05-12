ФОТО: эмоции второго полуфинала "Евровидения" ({{commentsTotal}})
В четверг стали известны все финалисты конкурса песни "Евровидение-2017" в Киеве. Койт Тооме и Лаура из Эстонии в финал не вышли.
Из второго полуфинала в финал вышли Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.
Финал состоится уже завтра, 13 мая. Прямую трансляцию с комментариями на русском языке будет вести ETV+ и портал rus.err.ee. Комментируют песенный конкурс Юлия Календа и Александр Хоботов. Начало финала в 22:00.
Редактор: Дина Малова