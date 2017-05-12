Продюсер эстонской команды "Евровидения" удивлен, почему песня "Verona" не прошла в финал

Продюсер эстонской команды "Евровидения" Март Нормет был удивлен тем, что песня "Verona" в исполнении Лауры Пылдвере и Койта Тооме от Эстонии не прошла в финал "Евровидения-2017".

"Я даже не знаю, как прокомментировать результаты второго полуфинала "Евровидения" и то, что Эстония не прошла в финал. У нас очень хорошие артисты, песня и номер" – сказал Нормет службе новостей "Радио 4". Он добавил, что проводить столь масштабный конкурс на Украине, где нестабильная ситуация, достаточно нелегко, но все проходит удачно.

Комментатор прямой трансляции песенного конкурса на ETV+ Александр Хоботов верит, что следующее "Евровидение" пройдет в Минске.

"По личным ощущениям второй полуфинал был намного лучше, чем первый. Качество музыкального материала и выступлений на сцене было на высоте. Очень жаль, что эстонские исполнители не прошли. Я считаю, что песня достойна финала Но сложилось как сложилось. В субботу нас ожидает масштабное шоу и все-таки есть за кого болеть. Лично я болею за Беларусь", – сказал Хоботов.

В субботу, 13 мая, в Киеве пройдет финал "Евровидения". В нем выступят: Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Великобритания, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария, Франция.

ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямую трансляцию финала. Начало в 22:00.