SEB: Эстония не догонит Северные страны по уровню жизни

Экономическая среда в Эстонии останется благоприятной для простых работников в ближайшие годы, но прогнозируемые темпы роста национальной экономики не позволят Эстонии догнать по уровню развития Северные страны в последующие десятилетия.

Такие выводы озвучил в пятницу экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор на презентации нового экономического прогноза финансового учреждения на ближайший год, сообщил новостной портал ERR.

Нестор отметил, что на экономику все сильнее влияет политика, хотя принимая потребительские решения, люди не думают о том, что они прочли утром в газете. Популистская политика все больше задает тон на мировой арене, воздействуя и на будущее Европейского союза. Укрепления сотрудничества между странами еврозоны не просматривается, но с другой стороны ситуация в экономике еврозоны очевидно улучшилась — снизилась безработица, а индикаторы уверенности поднялись до максимальных значений за последние годы.

Рост экономики еврозоны в этом году прогнозируется на уровне 2%, причем растет как внутреннее потребление, так и экспорт. Осенью ожидается небольшое повышение процентной ставки Европейского центрального банка с нынешних -0,4% до -0,25%.

Чувство уверенности выросло во всех секторах эстонской экономики, кроме розничной торговли, но оптимизм в ней раньше был на очень высоком уровне. Строительный сектор ждет госзаказов, а в промышленности задает тон очевидный рост спроса. Промышленное производство росло самыми быстрыми темпами с 2011 года. Уменьшились опасения людей потерять работу. Определенную роль в росте оптимизма могла сыграть и смена правительства.

Укрепление внешнего спроса помогает промышленности

Внешняя среда благоприятствует эстонской экономике: экономика еврозоны растет быстрее, строительство в Северных странах набирает обороты, объем инвестиций восстановился, а цены на нефть стабилизировались. Локомотивами промышленного роста выступают лесная промышленность и металлообработка.

Объем инвестиций в Эстонии остается высоким в сравнении с другими странами ЕС, хотя и начинает снижаться. Тем не менее, статистический рост в этом году значительный. Инвестиции делаются в строительство и автомобильные парки, но вложения в технологии и интеллектуальную собственность по-прежнему небольшие. Не вырос и импорт новых технологий.

Околонулевая инфляция последних трех лет снова ускорилась — индекс потребительских цен вырос в I квартале на 3% в связи с повышением акцизов, цен на топливо и продукты питания. По мнению аналитика SEB, дефляция в Эстонии скорее оказала положительное воздействие, хотя сланцевая промышленность и животноводство с этим не согласились бы.

В ближайшие годы SEB прогнозирует инфляцию на уровне около 3%.

Рост потребления замедлится

В последние годы локомотивом роста эстонской экономики было высокое частное потребление, которое подпитывалось быстрым ростом зарплат и околонулевой инфляцией. Теперь частное потребление замедлится из-за инфляции, хотя в следующем году на него окажет существенное воздействие реформа налогов на рабочую силу.

Безработица в прошлом году составила 6,8%, что ниже ее естественного уровня, но выше, чем в период до экономического кризиса.

В 2016 году в экономике было свыше 10 000 незаполненных вакансий, а в этом году это число еще больше увеличится. Из-за реформы трудоспособности одновременно вырастут как безработица, так и нехватка рабочей силы. Согласно прогнозу, безработица в этом году составит 7,5%, а в следующем — 8%.

Воодушевление от нового правительства начинает проходить

В прогнозе SEB дается негативная оценка ряду шагов нового правительства в сфере экономики. По оценке банка, неразбериха с налогами уменьшает чувство уверенности предпринимателей, а новые налоги вводятся не эффективно. Мнения экспертов выслушиваются выборочно, налоги вводятся для покрытия растущих расходов, а источники покрытия налогов не ищут там, где это было бы логично.

Неудачно выбранное время для этих изменений может существенно снизить потенциал долгосрочного роста эстонской экономики. Акцент ставится на короткую перспективу без учета долгосрочной. Делаются инвестиции в Горхолл и муниципальные дома, а не в высшее образование и научно-исследовательскую деятельность для обеспечения долгосрочного роста.

Уровень жизни Северных стран останется недосягаемым

На 2017 год SEB прогнозирует рост эстонской экономики в 2,2%, а в следующем году — на 3,1%. Хотя правительство поставило целью догнать Северные страны по уровню развития, рост в 1,5% в 2015-2016 годах означает, что Эстония не приближается к этой цели, а отдаляется от нее.

Наибольшую озабоченность вызывает долгосрочная перспектива, в которой потенциал экономического роста страны составляет 3% в год. Если допустить, что экономика Финляндии будет расти на 1% в год, то в таком случае Эстонии потребуется 50 лет, чтобы ее догнать, а при 1,5%-ном росте — 80 лет.

Тем не менее, в ближайшие годы ожидается ускорение роста ВВП Эстонии, хотя предприятия, которые не смогут выплачивать растущие зарплаты, будут вынуждены прекратить деятельность.

Основной вопрос заключается в том, как повысить потенциал экономического роста, потому что при естественном развитии Эстония не догонит Северные страны.