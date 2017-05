Британский журналист выразил взглядом Койта свое удивление неудаче Эстонии на "Евровидении"

"Тот случай, когда ты удивлен, что Эстония не попала в финал "Евровидения", - написал Нортон на странице BBC Eurovision в твиттере и прикрепил видео с удивленным взглядом Койта.

Кроме того, Нортон удивился странным словам песни "Верона", где Койт и Лаура поют о глупых ботинках (silly boots), но потом понял, что на самом деле речь идет о плывущих лодках (sailing boats).

Estonia - Koit Toome & Laura – Verona. Did she sing 'silly boots"? OH SAILING BOATS OKAY. #est #eurovision pic.twitter.com/8Dy02bx5zO — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 11, 2017

На взгляд Койта Тооме обратили внимание и другие пользователи твиттера. MissySissySassquatc отметила, что такой взгляд у серийных убийц.