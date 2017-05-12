Тоом, Иванова и Лооне - Ратасу: Центристская партия не принадлежит тебе

"Тебе не стоит забывать, это ты входишь в Центристскую партию, а не Центристская партия принадлежит тебе. Мы как члены партии обладаем точности такой же свободой слова и правом на собственное мнение, как и ты", - говорится в обращении.

"Для нас 9 мая – это день, когда отмечают окончание самого кровавого и трагического конфликта за всю историю человечества. 9 мая 1945 года – это первый мирный день после капитуляции нацистской Германии. Это день, когда пал бесчеловечный режим, когда миллионы семей, празднуя окончание войны, оплакивали своих погибших родственников. 9 мая десятки тысяч эстоноземельцев, в том числе твоих однопартийцев, чтут память своих предков, заплативших жизнью за эту победу. Пожалуйста, не надо читать лекции на могилах усопших", - призывают Тоом, Иванова и Лооне.

"Русские и эстонцы прошли разный исторический путь, но обе эти дороги привели нас туда, где мы все сегодня находимся – в Эстонскую Республику, ставшую нашим общим домом, где целесообразно относиться друг к другу уважительно и с пониманием. И роль нашего премьер-министра – объединять, а не выбирать сторону", - отмечают они.

"Не надо продолжать ту самую, старую войну. На сегодняшний день перед правительством Эстонской Республики стоят гораздо более важные задачи: заботиться о благосостоянии всех жителей Эстонии и создать государство, где представители всех национальностей будут чувствовать себя защищёнными и дома. Такое демократическое государство, где свобода слова не пустой звук, и где нет тем, на которые можно разговаривать только с одной, санкционированной точки зрения," - заключают видные деятели Центристской партии.

Ратас осудил действия Лооне и Ивановой 9 мая

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства в четверг, 11 мая, заявил, что у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День Победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

"Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", - сказал Ратас, отвечая на вопрос ERR о том, как он относится к заявлениям и поступкам Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, сделанным 9 мая этого года. Ратас добавил, что такое поведение является неприемлемым.

Депутат Рийгикогу и председатель Ласнамяэского округа Центристской партии Ольга Иванова дала 9 мая интервью российскому агентству "Спутник". Премьер-министр Юри Ратас заявил, что "Спутник" является инструментом пропаганды. Вопрос обсудили в правлении Центристской партии. Там порекомендовали Ольге Ивановой в дальнейшем избегать интервью "Спутнику". В противном случае последуют более жесткие меры.

Депутат Рийгикогу Оудекки Лооне 9 мая написала в соцсети Facebook, почему отнесла цветы к Бронзовому солдату, отметив, что в случае победы нацистов все эстонцы были бы или убиты, или онемечены. Лооне отметила, что победа союзников во Второй мировой войне – это то, что эстонцы и русские должны отмечать вместе.

"Напомню, что Гитлер не восстановил Эстонскую Республику, не признал преемственность нашего правительства и убил тысячи наших сограждан (эстонцев, русских, евреев и других), в их числе и сестру моей бабушки. Гитлер преступным путем втянул в войну наших мужчин, в войну немецкой нацистской партии. Мой дед прятался под хлевом зимой, чтобы избежать этого, пока его не спас врач, который удалил ему аппендикс (который был в порядке)", - написала Лооне.

Депутат Европейского парламента и председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом в соцсети Facebook поддержала Лооне. "Оудекки имела смелость написать, почему она считает нужным возлагать цветы к Бронзовому солдату. Если коротко - без победы над Гитлером не было бы эстонского государства, а возможно, и нации. Какие потоки дерьма обрушились на ее голову (некоторые СМИ их заботливо реферируют) просто невозможно описать. Я действительно в шоке - такого разнузданного хамства даже не припомню", - написала Тоом.