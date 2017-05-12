Кылварт: у каждого народа может быть своя историческая память

Вице-мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что люди в Эстонии могли бы жить лучше, если бы политики, зарабатывая очки, перестали "играть" на исторической памяти.

Высказанное накануне на пресс-конференции правительства мнение премьер-министра Юри Ратаса о том, что в Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать 9 мая День Победы, разделяют не все ведущие политики Центристской партии, передает служба информации "Радио 4".

"Мы бы все были гораздо более счастливы, если бы политики не устраивали баталии на исторических фронтах. Мы уже давно должны привыкнуть к мысли, что у нас может быть разная историческая память. Для миллионов людей 9 мая - это священный праздник, в том числе и для меня. В том числе и для тех многих русскоязычных людей, которые проживают в Эстонии. Надо относиться с уважением к их чувствам. Тем более, что это очень глубокие чувства", - прокомментировал тему вице-мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

"В то же время мы должны понимать, что с окончанием Второй мировой войны в Эстонию не пришла независимость. Для эстонцев это стало трагедией. И эта историческая память проживающего здесь народа. Мы будем жить гораздо лучше, если будем меньше искать то, что нас разъединяет в истории, а больше думать о том, что нас может объединять в будущем", - добавил Кылварт.

Михаил Стальнухин: 9 мая - это святой день

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин в интервью службе информации "Радио 4" заявил, что категорически не согласен с мнением Юри Ратаса по поводу 9 мая.

"9 мая - это День Победы. Святой день, по-настоящему важный и торжественный для миллиардов людей - для всех тех, кто понимает, что если бы не было победы в той войне, то их не было бы на белом свете. Это праздник для целых народов, для всей антигитлеровской коалиции. Поэтому считаю, что делать такие заявления, какие сделал Ратас, безответственно. Я всегда высказываю свое мнение. И не только премьер-министру. На следующей неделе у нас будет несколько встреч, в которых будут принимать участие и другие члены правительства. Несомненно, у нас будет разговор и на эту тему", - сказал Стальнухин.

Напомним, что в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на тему 9 мая противоречивых заявлений.

"Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", - сказал Ратас в четверг на пресс-конференции правительства, отвечая на вопрос ERR о том, как он относится к заявлениям и поступкам Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, сделанным 9 мая этого года.

В пятницу, 12 мая, европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.