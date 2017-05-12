Сексуальная помощь инвалидам – это больше, чем просто секс, но не в глазах закона

Так разъясняет разницу между сексуальной помощью и проституцией бельгийская организация, предлагающая сексуальную помощь инвалидам. Это не единственная организация в Европе, которая длительное время пыталась переубедить местных законодателей, что предусмотренную для инвалидов сексуальную помощь надо рассматривать в иной нормативно-правовой базе, чем проституцию. Пока безуспешно.

Законодатели в Эстонии также считают маловероятным, что так называемая услуга сексуальных ассистентов когда-нибудь может быть легализована, хотя представительские организации людей с ограниченными возможностями считают, что интерес к такого рода услуге есть, передает ERR Uudised.

"Необходимость в услуге так называемых сексуальных ассистентов действительно есть. Необходимо основательно обдумать, какая у данной услуги должна быть цель и суть, как ее регулировать в нашем законодательстве и как это объяснить общественности", – сказала главный специалист Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Хелен Каск.

Она отметила, что хотя в интимной близости ничего предосудительного нет, в Эстонии темы, связанные с сексуальностью, по-прежнему табуированы, особенно в отношении людей с особыми потребностями. "Конечно, это требует более активного обсуждения в представительских организациях людей с ограниченными возможностями и в самой целевой группе", – добавила она.

Каск также отметила, что люди с особыми потребностями и их близкие в Эстонии прежде всего нуждаются в консультировании по темам, связанным с сексуальностью. "При этом акцент должен быть не в доставлении удовольствия, а в консультировании и разъяснительной работе, благодаря которой будут расти уверенность человека и его познания в области секса", – пояснила Каск.

По мнению доцента по социальной политике Тартуского университета Юдит Стрёмпл, необходимости в такой услуге нет. Она отметила, что в системе здравоохранения и социального обеспечения достаточно других методов, как удовлетворить сексуальные и социальные потребности людей с ограниченными возможностями. Она считает, что сексуальность людей – это биологическая, а не социальная потребность.

"Социальна любовь, а поставщик сексуальной услуги этого не предлагает. То, что он предлагает в качестве любви – это подделка. Если бы это было не так, то речь бы не шла об услуге", – пояснила Стрёмпл.

Государство однозначно против

В беседе ERR с представителями министерств социальных дел и юстиции выяснилось, что даже если заменить термин проституция на сексуальную помощь, обсуждение на государственном уровне не изменится. "Услуги сексуального ассистента не существует, так как содействие сексуальному удовлетворению других лиц в Эстонии рассматривают как проституцию", – пояснила советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Эва Лехтла.

По мнению руководителя отдела политики равенства Министерства социальных дел Лийны Кантер, частичное узаконивание организации сексуальной услуги означало бы возведение ее в норму. "Исходя из этого, в Эстонии нет планов узаконивать никакую деятельность, связанную с проституцией", – сказала Кантер.

Подобным образом ответили и в Министерстве юстиции. По их мнению, аргумент о том, что организованная сексуальная помощь могла бы представлять собой услугу по уходу за человеком с ограниченными возможностями, никогда не сможет быть достаточно веским.

В Европе вопрос обсуждают, но решения пока нет

В Бельгии услуга работает и организации, предоставляющие сексуальную помощь, вели долгие переговоры с правительством. Однако в целом в Европе отношение к ней двойственное. В евровпейский странах нет правовой базы, регулирующей сексуальную помощь для людей с ограниченными возможностями.

В Европе некоммерческие организации, предоставляющие сексуальную помощь людям-инвалидам, объединяет EPSEAS (European Platform Sexual Assistance), куда сейчас входят объединения из семи стран Европы – Бельгии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Чехии и Нидерландов. EPSEAS занимается тем, чтобы услуга сексуальной помощи в этих странах была юридически оформлена.

В Бельгии, например, после многолетнего лоббирования этой темы, по всей вероятности, появилась почва для создания правовой базы. Представитель правительства Бельгии даст ответ в начале июня.

Однако и в Бельгии проблемой является то, что сексуальную помощь сравнивают с проституцией. Между тем, если проституцией занимаются за деньги и из экономического интереса, то сексуальная помощь происходит из модели ухода и услуги опорных лиц, поясняют в организации EPSEAS, поэтому неправильно ставить эти два понятия в одно правовое поле.

Такие же проблемы в Испании.

Во Франции, например, чтобы профессия сексуального ассистента не рассматривалась как проституция, правительство предложило сделать услугу бесплатной. Однако это не вариант.

Кто работает сексуальным ассистентом в Бельгии?

И мужчины, и женщины. Однако женщин – 85%. В основном они в возрасте 40-45 лет. 10% из них прошли обучение технике тантрического массажа. 4% сексуальных ассистентов занимались проституцией. 75% состоят в браке или находятся в отношениях (и имеют детей).

Кто в Бельгии пользуется услугой сексуального ассистента?

На получение услуги сексуальной помощи ежегодно поступает 400-500 ходатайств. Ежегодно проходит 3000-5000 встреч с клиентами. 80% ходатайствующих об этой услуге – мужчины в возрасте от 18 до 91 года.

Сколько стоит эта услуга в Бельгии?

Услуга стоит 80-100 евро за час, полтора. Предшествующее услуге консультационное интервью стоит 57 евро. На нем оговаривают, что ожидают от услуги клиент и сексуальный ассистент и определяют подходящего ассистента.