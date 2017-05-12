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День Таллинна после долгого перерыва начнется встречей премьер-министра и градоначальника ({{commentsTotal}})

Таави Аас.
Таави Аас. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

В понедельник, 15 мая, в 16-й раз будет праздноваться День Таллинна. На этот раз после долгого перерыва он начнется встречей премьер-министра и градоначальника у массивных дверей надвратной башни на Люхике ялг. 

В 9:30 дверь откроет и.о. мэра Таави Аас, чтобы поприветствовать спустившегося с Вышгорода (Тоомпеа) в Нижний город премьер-министра Юри Ратаса.

Встречи мэров и премьер-министров в День Таллинна прекратились в 2005 году, когда глава правительства Андрус Ансип отказался общаться с тогдашним градоначальником Тынисом Пальтсом (Res Publica). В дальнейшем отношения Вышгорода с Нижним городом только ухудшались, поскольку правительством руководили реформисты, а городом - центристы.

Сейчас же Аас и Ратас представляют одну партию - Центристскую.

В 10 часов в Ратуше начнется торжественное собрание, во время которого председатель горсобрания Калев Калло и Таави Аас вручат знаки отличия новым почетным гражданам столицы и будет подписан новый договор о сотрудничестве между Таллинном и Гентом.

В полдень состоится торжественное открытие Дня Таллинна на Ратушной площади. Это действо совершат Таави Аас и герольд Таллинна Юри Кускемаа. Затем выступят оркестр Таллинской дружины Кайтселийта и ансамбль тромбонистов из Гента.

В 14 часов Калев Калло вручит в Доме Поска стипендии 40 лучшим студентам таллинских вузов. В это же время на площади Вабадузе начнется концерт лучших молодежных музыкальных групп, в 16:00 на сцену выйдут ютуберы со своим флешмобом. В 18:00 пройдет концерт Маарьи-Лийзы Илус и Карл-Эрика Таукара.

Редактор: Виктор Сольц

юри ратастаави аасдень таллинна


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