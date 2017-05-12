Почти 500 граждан Эстонии получили финский паспорт в прошлом году

В прошлом году Финляндия выдала рекордное число паспортов иностранцам. Больше всего гражданство Финляндии получили россияне - 2028 человек. Из Эстонии гражданство соседней стран получили 459 человек.

Гражданство Финляндии в прошлом году получили 9375 иностранцев, показывают данные Статистического центра. Это рекордный показатель за всю историю независимой Финляндии.

Самой большой группой новых граждан Финляндии стали россияне – их среди обладателей новых финских паспортов было 2028. На втором месте – сомалийцы (1066), на третьем – иракцы (534). Гражданам Эстонии в прошлом году было вручено 459 финских паспортов, сообщает YLE.

96% новых граждан Финляндии сохранили свое прежнее гражданство.

По состоянию на конец 2016 года в Финляндии на постоянной основе проживало свыше 100 000 человек с двойным гражданством.