Специалист из Эстонии будет работать в команде переговоров по брекситу

Дипломат эстонского представительства Уку Сяреканно с июня приступит к работе в команде под руководством Мишеля Барнье, которая от имени ЕС будет вести переговоры о выходе с Соединенным Королевством.

"Я перехожу в кабинет Барнье в следующем месяце, буду заниматься отношениями между институтами, то есть общением с Советом ЕС и европарламентом, а также со странами-членами", – сказал BNS вступающий в команду переговорщиков Уку Сяреканно.

Сейчас Сяреканно отвечает за организацию председательства Эстонии в Совете ЕС и управление персоналом представительства в Брюсселе. "Представительство на данный момент реструктурировано, люди наняты, бюджет утвержден", – сказал Сяреканно.

По словам Сяреканно, его новая должность также связана с предстоящим председательством, одна из главных задач будет заключаться в том, чтобы связывать председателя и рабочей группой Еврокомиссии по переговорам о брексите. "Это обычная работа чиновника с документами, материалами и подготовкой встреч", – добавил Сяреканно.

Сейчас в группу Барнье входит 30 человек.

Сяреканно ранее занимал разные должности в госканцелярии и МИД, руководил отделом охраны правопорядка и криминальной политики в МВД и в качестве атташе представлял Эстонию в Брюсселе по вопросам миграции и полицейского сотрудничества.