Карилайд: деятельность Тоом и компании может аукнуться при составлении избирательных списков

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд, комментируя совместное обращение Яны Тоом, Ольги Ивановой и Оудекки Лооне к Юри Ратасу, заявил, что если люди не идут на сотрудничество, то нужно сделать соответствующие выводы при составлении избирательных списков.

"Это довольно слабый политический ход со стороны отдельных членов партии, которые так и не смогли смириться с результатами последнего съезда Центристской партии в Пайде. Они не могут смириться и с тем, что центристы сейчас делают историю, являясь как партией премьер-министра, так и сохраняя единоличную власть в Таллинне", - сказал Карилайд в интервью ERR.

Сталинистское обращение

"Я назвал бы обращение этой троицы сталинистским, учитывая язык, которым оно написано. В нем много говорится о мире и противостоянии войне. Просьба и обращение председателя партия была же совсем в другом. Ее не услышали, а продолжили разжигать конфликт на глазах общественности", - добавил Карилайд.

"Следовательно мы сделаем какие-то выводы на следующих выборах, когда мы начнем составлять избирательные списки как на муниципальных, так и на парламентских выборах. Все зависит от того, как много людей готовы сотрудничать. С теми, кто не хочет сотрудничать, нельзя делать общую работу", - подчеркнул депутат Рийгикогу.

Внутрипартийные маргиналы

"Мы рассматриваем эту историю, как попытку внутрипартийных маргиналов создать кризис и дестабилизировать ситуацию в руководстве партии. Это у них не получится", - отметил политик.

"Если председатель партии является еще и премьер-министром, то его просьбы и рекомендации следует ответственным членам партии воспринимать серьезно, нравятся они им или нет. У премьер-министра информации больше, чем у простого члена партии, и это чувство ответственность следует разделять", - добавил Карилайд.

По словам Карилайда, правления партии сделает от себя все зависящее, чтобы правительственная коалиция устояла.

Тоом, Иванова и Лооне против Ратаса

В пятницу, 12 мая, европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.

"Тебе не стоит забывать, это ты входишь в Центристскую партию, а не Центристская партия принадлежит тебе. Мы как члены партии обладаем точности такой же свободой слова и правом на собственное мнение, как и ты", - говорится в обращении.

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства в четверг, 11 мая, заявил, что у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День Победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

"Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", - сказал Ратас, отвечая на вопрос ERR о том, как он относится к заявлениям и поступкам Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, сделанным 9 мая этого года. Ратас добавил, что такое поведение является неприемлемым.