ФОТО: в ДТП на Хийумаа погиб человек

В пятницу днем на острове Хийумаа произошла авария: автомобиль съехал с дороги, погиб 47-летний водитель.

В полиции сообщили, что в 15:50 в деревне Лейгри на 10-м километре шоссе Кяйна-Хюти автомобиль Jeep Grand Cherokee съехал с дороги и загорелся, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Находившийся в машине 47-летний мужчина погиб.

По сообщению Департамента шоссейных дорог, дорожное движение на месте ДТП нарушено, его регулируют сотрудники полиции.