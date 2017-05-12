ФОТО: в ДТП на Хийумаа погиб человек ({{commentsTotal}})
В пятницу днем на острове Хийумаа произошла авария: автомобиль съехал с дороги, погиб 47-летний водитель.
В полиции сообщили, что в 15:50 в деревне Лейгри на 10-м километре шоссе Кяйна-Хюти автомобиль Jeep Grand Cherokee съехал с дороги и загорелся, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Находившийся в машине 47-летний мужчина погиб.
По сообщению Департамента шоссейных дорог, дорожное движение на месте ДТП нарушено, его регулируют сотрудники полиции.
Редактор: Ирина Киреева