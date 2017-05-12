Заместитель генсека НАТО побывала в Тапа на учениях "Весенний шторм" ({{commentsTotal}})
В пятницу, 12 мая, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер посетила военный городок Тапа, где ознакомилась с учениями "Весенний шторм" и встретилась с военнослужащими союзников.
По словам заместителя генсека альянса, участие в маневрах - это часть политики сдерживания, передает "Актуальная камера".
Гетемюллер подчеркнула, что деятельность альянса является пропорциональной, оборонительной и полностью соответствует международному праву.