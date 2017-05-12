Заместитель генсека НАТО побывала в Тапа на учениях "Весенний шторм"

Сексуальная помощь инвалидам – это больше, чем просто секс, но не в глазах закона

Так разъясняет разницу между сексуальной помощью и проституцией бельгийская организация, предлагающая сексуальную помощь инвалидам. Это не единственная организация в Европе, которая длительное время пыталась переубедить местных законодателей, что предусмотренную для инвалидов сексуальную помощь надо рассматривать в иной нормативно-правовой базе, чем проституцию. Пока безуспешно.