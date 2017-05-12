Раймонд Кальюлайд: не понимаю, почему Тоом и Иванова идут против линии партии

Входящий в правление Центристской партии старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд заявил на своей странице в соцсети Facebook, что не понимает, почему депутат Европарламента Яна Тоом и депутат Рийгикогу Ольга Иванова противопоставляют себя собственной партии и правительству, которым руководят центристы.

"У Центристской партии сильная поддержка среди эстонского и русскоязычного населения. Раздувание конфликта между эстонцами и русскими не в интересах ни Центристской партии, ни Эстонии. Тем более конфликта внутри Центристской партии", - отметил Кальюлайд в социальных сетях.

"И Тоом, и Иванова неоднократно утверждали, что считают себя продолжателями "линии Сависаара". Я что-то не припомню, чтобы Эдгар Сависаар, надев шинель и взяв в руки букет гвоздик, словно Анне Вески с микрофоном российского медиаканала в руке, ходил бы к Бронзовому солдату, чтобы провести там предвыборную кампанию, - написал Кальюлайд. - Он очень хорошо знал, что по чувствительным темам позиции эстонцев и русских очень различаются и, как ответственный политик, не хотел нагнетать общественные противоречия".

"Сависаар был эстонцем, который считался с русскими. Если Тоом и Иванова хотят быть его последователями, то они, будучи русскими, должны научиться считаться и с эстонцами", - подчеркнул Кальюлайд.

По словам Кальюлайда, партия никогда не ставила Яне Тоом на вид то, что она так интенсивно занимается вопросами Сирии. "Активность Тоом в Сирии вызвала немало вопросов — например, какая от этого польза тысячам людей в Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне, Ида-Вирумаа и прочих регионов, которые в свое время предоставили ей мандат? Поможет ли им это повысить уровень жизни, создать новые рабочие места, ускорить рост экономики, повысить зарплату, выплачивать более высокие пенсии или оказывать лучшую медпомощь? Конечно, нет", - добавил Кальюлайд.

"Однажды опытного политика Сийма Калласа спросили как-то, что бы он сделал, если бы в Эстонии вспыхнули беспорядки. Он ответил, что вышел бы на телеэкраны и обратился бы к людям с призывом: "Успокойтесь!" К тому же я призываю также Тоом и Иванову. Проявите благоразумие и успокойтесь", - отметил старейшина Пыхья-Таллинна.

Именно в Пыхья-Таллинне центристы намерены поставить первым номером своего избирательного списка Яну Тоом.

Члены центристской фракции Рийгикогу Оудекки Лооне и Ольга Иванова и евродепутат Яна Тоом обратились к председателю партии Юри Ратасу; в своем совместном обращении они осуждают резкую критику со стороны Ратаса в связи с их выступлениями на мероприятиях 9 мая.