Актуальная камера 12.05.2017 (18:00)

Так разъясняет разницу между сексуальной помощью и проституцией бельгийская организация, предлагающая сексуальную помощь инвалидам. Это не единственная организация в Европе, которая длительное время пыталась переубедить местных законодателей, что предусмотренную для инвалидов сексуальную помощь надо рассматривать в иной нормативно-правовой базе, чем проституцию. Пока безуспешно.
Европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.
Входящий в правление Центристской партии старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд заявил на своей странице в соцсети Facebook, что не понимает, почему депутат Европарламента Яна Тоом и депутат Рийгикогу Ольга Иванова противопоставляют себя собственной партии и правительству, которым руководят центристы.