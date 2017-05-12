На следующей неделе в Эстонии немного потеплеет

В середине следующей недели с приходом более теплой и влажной воздушной массы со Скандинавии в Эстонии прекратятся ночные заморозки. Температура воздуха в четверг местами поднимется до +17 градусов.

В субботу в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью на материковой части – от 0 до -4, на побережье – до +4. Днем – от +11 до +13, на побережье – до +8 градусов.

В воскресенье переменная облачность, преимущественно без осадков. В северной Эстонии вечером могут пройти ливневые дожди. Ветер слабый, западный. Температура воздуха ночью – от -1 до +2, на побережье – до +6, днем поднимется до +15, на побережье – до +8 градусов.

В понедельник ветер изменится на северный и усилится. Небо прояснится, но будет чуть прохладнее. Температура воздуха ночью – от +3 до +7, днем в Северной Эстонии – до +7, в Центральной – до +11, а на юго-западе и юге – до +14 градусов.

Во вторник осадков не обещают. Ветер ослабеет. Ночью температура воздуха опустится до -1..+2, на побережье – до +5, а днем поднимется до +10..+13 градусов. В Вирумаа, на северном побережье и в районе Чудского озера – до +10.

В среду днем в Эстонию со Скандинавии придет более теплая и влажная воздушная масса. Облаков прибавится, но осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью – от -2 до +2, на побережье – до +7, днем – от +12 до +15, на побережье при ветре – до +10.

В четверг ночью облачность распространится над островами и северо-западным побережьем, днем – над остальной материковой частью. Юго-восточный, южный ветер усилится. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днем – от +13 до +17, на побережье – до +10.

В пятницу ожидаются дожди. Днем южный ветер утихнет. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +10 до +15 градусов. Без дождя будет еще на 2-3 градуса теплее.