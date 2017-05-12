Хакеры атаковали ряд британских больниц и потребовали выкуп

Компьютерные системы больниц по всей Великобритании вышли из строя - предположительно, в результате широкомасштабной кибератаки. Национальная служба здравоохранения сообщила, что некоторое количество медучреждений пострадало от "программ-вымогателей".

Атака коснулась как минимум 16 учреждений, расположенных в Лондоне, Ноттингеме, Камбрии, Блэкберне, Блэкпуле, Дербишире и Хартфордшире. На экранах компьютеров, на которые была совершено нападение, появились сообщения с требованием заплатить выкуп за доступ к устройству. Из-за атаки хакеров в некоторых больницах оказались выведены из строя и системы коммуникации, передает meduza.io со ссылкой на ВВС и The Telegraph.

В ряде учреждений перестали работать телефоны и компьютеры, врачи вернулись к ручке и бумаге. Некоторые больницы ограничили прием пациентов, проблемы которых не требуют срочного решения.

Ранее в пятницу корпоративная сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica также подверглась хакерской атаке, взломщики потребовали выплатить выкуп биткоинами. С учетом нынешнего курса этой валюты, требуемая хакерами сумма эквивалентна 509 487 евро, хакеры требуют выплатить ее до 15 мая, передает Интерфакс.

В случае если сумма не будет выплачена до указанного срока, то атаке подвергнутся новые сервера, к 19 мая взломщики пригрозили вообще удалить все архивы, к которым будут иметь доступ.

Хакерская атака парализовала часть компьютерной сети компании Telefonica. Тех ее сотрудников, кто не пострадал от атаки, предупредили о необходимости выключить компьютеры, в том числе компьютеры внешних работников, подключенных через VPN.