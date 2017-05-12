Журналист Эггерт о безопасности в мире: есть надежды, что разум возобладает

В Таллинне стартовала десятая ежегодная конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности. В этом году в ней принимают участие президент Финляндии Саули Нийнистё и верховный представитель ЕС по иностранным делам Фредерика Могерини.

Главный вопрос, который обсуждают политики и международные эксперты, можно ли вздохнуть спокойно после тех событий, которые произошли в 2016 году, или стоит ждать ухудшения климата в мировой политике, передает "Актуальная камера".

Главный вопрос ежегодной конференции, на которой традиционно выступают политики самого высшего уровня, можно перевести как "Тьма перед рассветом". Директор конференции Леннарта Мери Рийна Кальюранд пояснила, почему в этом году было выбрано такое название.

"В 2016 году произошло очень много драматических событий во внешней политике, в сфере безопасности - брексит, в некоторой степени избрание президентом США Дональда Трампа, деятельность России в Сирии. Все это казалось очень негативным", - говорит Кальюранд.

Журналист радиостанции "Коммерсантъ FM" и телеканала "Дождь" Константин Эггерт участвует в конференции не первый год. Он говорит, что не все так уж в мире и плохо.

"Я не думаю, что мы будем обсуждать угрозы третьей мировой войны. Все-таки есть какие-то надежды, что разум возобладает. Обсуждаться на этой конференции, думаю, будут влияние России на политику в Европе, отношения Европы и США, России и США в эпоху Трампа", - прогнозирует Эггерт.

А отношения с Россией будут складываться в зависимости от итогов выборов президента в России, которые пройдут в следующем году. Руководитель отдела исследований "Левада-Центра" Алексей Левинсон говорит о предпочтениях россиян, исходя из свежего исследования.

"По данным нашего последнего опроса, 61% россиян хотели, чтобы Путин оставался на президентском посту. Но есть примерно 25% людей, которые хотели, чтобы его сменил другой человек", - отмечает Левинсон.

В конференции принимает участие и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, отношения между Евросоюзом и США под руководством Трампа - хорошие, также в ряде вопросов Европа единодушна с Россией. Вместе с тем, Могирини подчеркнула, что антироссийские санкции не будут прекращены до тех пор, пока продолжается аннексия Крыма. Крупнейшим вызовом для ЕС Могерини назвала недостаток уверенности.

На повестке конференции Леннарта Мери, которая продлится три дня, будут рассмотрены такие актуальные темы как единство Евросоюза, его безопасность и политэкономические отношения с внешним миром.