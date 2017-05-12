На пограничные пункты Эстонии поступят пять новых рентгенов

Наземная граница Эстонии года станет самой защищенной в Евросоюзе - в течение этого года на службу Налогово-таможенного департамента поступят пять новых передвижных и стационарных рентгенов.

Благодаря железнодорожному рентгену на пункте Койдула в декабре прошлого года таможенникам удалось пресечь крупнейшую - пятимиллионную - партию контрабандных сигарет, передает "Актуальная камера".

Также рентгены планируется использовать для обеспечения безопасности внутри страны. Объем инвестиции 12 миллионов евро, она призвана не только сократить провоз нелегальных товаров на автомобилях и по железной дороге, но и ускорить процесс пересечения границы. Новое оборудование не сократит число сотрудников таможни на погранпунктах.