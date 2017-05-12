Четыре эстонских яхтсмена находятся в первой дюжине мирового рейтинга

В классе "Финн" Денис Карпак, который сейчас выступает на чемпионате Европы, занимает восьмую позицию в мировой классификации. Лидирует здесь бразилец Жорже Зариф, передает "Актуальная камера".

В классе RS-X на девятое место поднялась Ингрид Пууста. Это её лучшая позиция за всю карьеру. В этом классе лидирует София Ноцети-Клепацка из Польши.

В классе "Лазер" эстонец Карл-Мартин Раммо идёт на 12-м месте. А первую позицию в этом виде парусного спорта застолбил за собой немец Филипп Бухль.