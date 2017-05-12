Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал в ответ на обращение Яны Тоом, Ольги Ивановой и Оудекки Лооне, что Центристская партия принадлежит членам партии и избирателям.

Евродепутат Яна Тоом и депутаты парламента Ольга Иванова и Оудекки Лооне отправили Ратасу обращение с призывом перестать ограничивать свободу слова. "Тебе не стоит забывать, это ты входишь в Центристскую партию, а не Центристская партия принадлежит тебе. Мы как члены партии обладаем точности такой же свободой слова и правом на собственное мнение, как и ты", – отметили авторы обращения.

"Я думаю, что Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри, не Яне и никому другому. Центристская партия принадлежит 15 000 членам партии, 200 000 наших избирателей, которые поддержали нас на местных выборах", – сказал Ратас "Актуальной камере".

По словам премьера, критика однопартийцев не означает кризиса в партии. "Я не думаю, что внутри партии штормит или что это крупное выражение недоверия", – отметил он.

"Партия собирается идти вперед в качестве единой партии, сильно выступить на местных выборах. Центристская партия, будучи партией премьер-министра, коалиционной партией, понимает свою ответственность в контексте председательства в ЕС", – сказал Юри Ратас.

Обращение последовало после того, как Юри Ратас как Ратас осудил действия Лооне и Ивановой 9 мая и заявил на пресс-конференции правительства в четверг, что у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День Победы и выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

"Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", – сказал Ратас, отвечая на вопрос ERR о том, как он относится к заявлениям и поступкам Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, сделанным 9 мая этого года. Ратас добавил, что такое поведение является неприемлемым.